Um atol em perigo e um meteoro sortudo: as melhores imagens da semana a partir do espaço

Copernicus Sentinel data (2020), processed by ESA

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 30 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê".

Missão Copernicus

A missão Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.

Missão Artemis para voltar à Lua

Quase caída do esquecimento depois da excitação do primeiro passo, a 21 de julho de 1969, o entusiamo pela Lua parece ter despertado de novo.

Cinco décadas depois, os Estados Unidos querem lá levar outra vez astronautas, desta vez incluindo mulheres, como parte da missão até Marte, ao mesmo que se multiplicam os projetos públicos e privados de missões à Lua e de robótica espacial.

A missão Artemis, irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da Lua na mitologia greco-romana, está prevista para 2024,