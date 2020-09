As luzes que pintam o céu da Finlândia

Moradores e turistas na cidade de Rovaniemi, na Finlândia, foram presenteados com uma exibição de luzes coloridas no céu do Ártico durante a noite de sexta-feira (25 de setembro) para sábado (26 de setembro).

As Luzes do Norte, também conhecidas como auroras boreais, começaram sua dança por volta das 22:30 horas (horas locais) para alegria dos fotógrafos locais e alguns turistas que visitavam a localidade.

O céu foi iluminado durante várias horas e, quando pareceia que o espetáculo estava a chegar ao fim, as auroras voltaram ainda mais fortes, pintando o céu ininterruptamente por mais de 30 minutos.

O fim de setembro costuma ser uma boa altura para "apanhar" as Luzes do Norte.