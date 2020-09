A misteriosa aldeia abandonada. Lenda diz que residentes fugiram de forças sobrenaturais

Uma aldeia chamada Al Madam, que fica a cerca de uma hora de carro do Dubai - logo depois da fronteira com Sharjah - está abandonada e a ser gradualmente engolidas pelas areias do deserto onde se situa.

Alexander Mcnabb/Wiki Commons https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68339986

Há indícios de que os antigos habitantes possam ter partido com pressa, uma vez que as portas ficaram abertas e os objetos pessoais foram deixados, avançou a CNN.

Segundo a lenda, Al Madam é uma "aldeia fantasma", onde os residentes fugiram de forças sobrenaturais e não resta ninguém para contar a história.

Al Madam tornou-se um destino cada vez mais atraente para os viajantes que procuram emoção e adrenalina. É visitada por milhares de turistas todos os anos.