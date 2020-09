União Europeia apela ao fim das hostilidades no Azerbaijão

A União Europeia apelou ao fim das hostilidades no Azerbaijão. No twitter, o presidente do Conselho Europeu pediu ainda o regresso imediato às negociações entre com a Arménia.

A tensão entre os dois países cresceu esta manhã, depois de ataques e contra ataques na região separatista de Nagorno Karabakh.

No total, foram abatidos 3 helicópteros e alguns carros militares explodiram.

Os confrontos na zona são habituais, uma vez que a região é legalmente do Azerbaijão, mas é povoada principalmente por arménios e governada pela Arménia.