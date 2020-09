Incêndio florestal atinge residência do vice-presidente do Brasil

Um incêndio florestal atinge uma área de proteção ambiental que abrange o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, em Brasília, capital do país.

A informação foi divulgada pela TV Globo, que publicou imagens da área ardendo. A mesma fonte informou que há cinco equipas do Corpo de Bombeiros no local para controlar o fogo. Ainda não há informações sobre as causas e os estragos provocados pelas chamas.

Tempo seco motiva alerta

A Defesa Civil voltou esta segunda-feira a emitir estado de alerta no Distrito Federal devido ao tempo seco e da baixa humidade do ar.

Brasília sofre com a falta de chuva, que facilita a disseminação de queimadas como as que atingem o Pantanal, localizado nos estados brasileiros do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que assim como a capital do país estão localizadas na região centro oeste.

Muitos fogos surgem de queimadas

O Brasil tem sido atingido por inúmeros incêndios florestais, que ocorrem em várias regiões do país como o Cerrado, Pantanal e a Amazónia. Nestes biomas, a maioria dos focos e queimadas é provocada pela ação humana.

As queimadas têm motivado críticas de organizações que defendem a proteção ambiental e por cerca de 40 fundos de investimento e importantes empresas globais, que ameaçam rever suas posições no Brasil se o Governo não garantir a proteção adequada da Amazónia e outros biomas do país.