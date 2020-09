Agência atómica encontra segundo local onde terão ocorrido atividades nucleares no Irão

A Agência Internacional de Energia Atómica conseguiu inspecionar um segundo local no Irão onde poderão ter ocorrido atividades nucleares não declaradas no início dos anos 2000, indicou esta quarta-feira a AIEA.

"No âmbito de um acordo com o Irão para resolver os problemas de aplicação das garantias especificadas pela AIEA, a agência teve esta semana acesso complementar ao segundo local no país e recolheu amostras ambientais", escreveu a organização das Nações Unidas numa declaração à agência France-Presse.

No final do mês passado, o Irão anunciou que autorizaria a AIEA a aceder aos dois locais em causa, na sequência de uma visita a Teerão do diretor-geral da agência, Rafael Grossi.

O Irão tinha recusado o acesso à agência no início do ano, o que levou o Conselho dos Governadores da AIEA a aprovar uma resolução em junho pedindo a Teerão para cumprir as suas exigências.

O braço de ferro chegou a ameaçar o acordo nuclear de 2015 com as grandes potências, já fragilizado pelo abandono dos Estados Unidos em 2018.

Numa conferência de imprensa a 14 de setembro, Grossi declarou que a análise das amostras ambientais recolhidas no primeiro local levaria "não menos de dois meses, talvez dois ou três meses".