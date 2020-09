Susto em Paris: avião quebra a barreira do som e provoca estrondo

Viveram-se momentos de aflição esta manhã em Paris, mas afinal não passou de um susto. Um avião a jato quebrou a barreira do som e provocou um enorme estrondo.



Apesar de não haver sinais de fumo ou fogo, muitas pessoas achavam que se tratava de uma explosão, sentida não só no centro da capital como também nos subúrbios.

Várias testemunhas afirmaram que sentiram os edifícios a tremer.

Momentos depois as autoridades vieram esclarecer que o estrondo foi provocado pelo avião a jato que ultrapassou a barreira do som.

Há menos de uma semana, no dia 25, houve um ataque com arma branca junto ao prédio da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo. Foi considerado um ato de terrorismo, numa altura em que decorre o julgamento do atentado contra o jornal que aconteceu em janeiro de 2015.