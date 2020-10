Marcelo e Felipe VI encontram-se hoje na Galiza e abrem o Fórum La Toja

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o rei de Espanha, Felipe VI, vão encontrar-se hoje em Pontevedra, na Galiza, antes de participarem os dois na abertura do Fórum La Toja.

De acordo com o portal da Casa Real espanhola, o encontro terá lugar num hotel na ilha de La Toja, na província de Pontevedra, na Galiza, onde durante a tarde terá início a segunda edição do Fórum La Toja - Vínculo Atlântico.

A sessão de abertura deste fórum contará ainda com a participação do presidente da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo, e do presidente do grupo hoteleiro espanhol Hotusa, Amancio López Seijas, promotor desta iniciativa.

O Fórum La Toja, realizado na ilha com o mesmo nome, pretende ser "um evento de referência no debate intelectual e académico", em defesa dos "valores da democracia liberal", e na primeira edição, no ano passado, contou também com a presença do rei de Espanha, Felipe VI.

Esta será a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa e o rei Felipe VI se encontram no atual contexto de pandemia de covid-19 e a terceira vez que o Presidente da República se desloca a Espanha neste período.

Desde que se registaram em Portugal os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus, no dia 02 de março, Marcelo Rebelo de Sousa não visitou nenhum outro país estrangeiro.

Na manhã de 01 de julho, o Presidente da República e o rei de Espanha assinalaram a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha com cerimónias em Elvas e Badajoz, juntamente com os chefes de Governo dos dois países. A fronteira tinha estado encerrada durante três meses e meio, devido à pandemia de covid-19.

Em 21 de julho, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Madrid para um encontro com o rei Felipe VI, a convite deste.

O Fórum La Toja, de acordo com o seu portal na Internet, www.forolatoja.com, procura ter "uma representação equilibrada dos diferentes países que compõem o espaço atlântico".

A lista de participantes desta segunda edição, que decorrerá entre hoje e sábado, inclui, entre outros, os antigos presidentes do Governo de Espanha Felipe González e Mariano Rajoy.