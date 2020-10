Nagorno-Karabakh: Dois jornalistas franceses feridos em ataque azerbaijão

Dois jornalistas do jornal francês Le Monde ficaram feridos num ataque de artilharia azeri na região separatista de Nagorno-Karabakh, anunciou esta quinta-feira o Governo da Arménia.

"Jornalistas do Le Monde foram vítimas de um ataque de artilharia na área da cidade de Martuni (perto da linha de separação com as forças do Azerbaijão). Dois ficaram feridos", disse Hovhannes Movsisyan, porta-voz do Governo arménio, referindo-se a um repórter de escrita e um repórter fotográfico.