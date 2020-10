"Estamos vivos": independentistas catalães voltam a invadir as ruas de Barcelona

Quinze pessoas foram detidas na noite desta quinta-feira na Catalunha, em Espanha, durante manifestações que juntaram centenas de pessoas a favor da independência da região.

Os protestos decorreram no dia em que se comemorou o terceiro aniversário do referendo de independência da região espanhola.

Foram queimados contentores e arremessadas pedras contra as forças de segurança, que se viram obrigadas a carregar sobre os manifestantes.

No início desta semana, Barcelona tinha sido palco de protestos contra a decisão do Supremo Tribunal espanhol de manter a proibição do líder regional de exercer cargos públicos, o que fez aumentar a contestação e o desejo de fazer cumprir a vontade do referendo de outubro de 2017.

A última sondagem mostra que os habitantes da Catalunha estão neste momento divididos em relação à independência da região.