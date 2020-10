Julgamento de alegados responsáveis pela morte de 39 migrantes vietnamitas em Inglaterra começa hoje 

Quatro pessoas vão hoje ser presentes a tribunal em Londres para julgamento pelo homicídio de 39 migrantes vietnamitas encontrados mortos em outubro do ano passado dentro de um camião frigorífico em Inglaterra.

Christopher Kennedy, de 23 anos, Gheorghe Nica, de 43 anos, Valentin Colota, de 37 anos, e Eamonn Harrison, de 23 anos, foram acusados de homicídio involuntário e de auxílio à imigração ilegal, mas declararam-se inocentes, pelo que terão de ser julgados.

Os motoristas Ronan Hughes, de 40 anos, e Maurice Robinson, de 25 anos, e Gazmir Nuzi, de 42 anos, declaram-se culpados, mas vão ter de aguardar o final para conhecer a sentença.

Os corpos de 31 homens e de oito mulheres, duas das quais com 15 anos, foram descobertos a 23 de outubro de 2019 num contentor na zona industrial de Grays, no leste de Londres. O contentor provinha do porto belga de Zeebruges.

Segundo a polícia, morreram devido à falta de oxigénio e ao sobreaquecimento no espaço fechado.

O julgamento vai decorrer no Tribunal Criminal de Old Bailey, em Londres.