Nova princesa belga não vê necessidade de ser tratada como realeza

A artista Delphine Boël, oficialmente designada princesa dos Belgas após décadas de disputa sobre a sua paternidade, disse esta segunda-feira que não vê necessidade em ser tratada como realeza e que continuará a definir-se pela sua arte.

Na semana passada, um tribunal belga decidiu reconhecê-la oficialmente como filha do rei emérito Alberto II, algo que o monarca vinha contestando desde que as alegações de paternidade se tornaram públicas.

Sete anos após Boël ter iniciado o primeiro processo de reconhecimento de paternidade, em 2013, a artista vai agora mudar o seu nome para Saxe-Coburgo-Gotha.

Na mesma conferência, Delphine disse que a ida a tribunal visou obter o reconhecimento da família e o amor de um pai que lhe voltou as costas.

Disse, por outro lado, que não sabe se a vitória legal se transformará em laços emocionais com o pai e a família.

"Se me perguntar se espero alguma coisa da família real, não espero nada. Vou apenas continuar com o meu trabalho", disse, acrescentando que se "de repente eles mostrassem um sinal de aproximação nunca lhes voltaria as costas".