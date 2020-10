A chanceler alemã recebe esta terça-feira a líder da oposição da Bielorrússia, para discutir as consequências das eleições presidenciais.



O encontro com Angela Merkel acontece depois dos líderes europeus terem decidido impôr sanções à Bielorrússia pela repressão dos protestos contra a tomada de posse de Lukashenko. Os 27 apoiam novas eleições livres.

Svetlana Tikhanovskaya também já reuniu com Emmanuel Macron, no final do mês passado.

