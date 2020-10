"Nunca pensei que Penrose pudesse ganhar um Prémio Nobel. Para mim ele está acima do Prémio Nobel", começou por referir o Professor do Instituto Superior Técnico e Presidente do Centro Multi-disciplinar de Astrofísico José Sande Lemos.

Para o professor há dois tipos de Prémio Nobel:

"Uns dão nome ao prémio e outros recebem o nome do prémio, ou seja, o prémio é importante para eles (...) Penrose está acima do Prémio Nobel, mas sendo um físico matemático e teórico era muito difícil pensar que a academia sueca poderia dar o prémio para o Penrose".

O prémio Nobel da Física foi atribuído a três cientistas: um inglês, um alemão e uma norte-americana.

A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu o Prémio Nobel da Física 2020 aos investigadores Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, pelos trabalhos desenvolvidos sobre a física dos buracos negros e os "segredos mais obscuros do Universo".

A cerimonia oficial está agendada para o dia 10 de dezembro.