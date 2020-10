Explosão em paiol russo obriga à evacuação de uma dezena de localidades

Os habitantes de uma dezena de localidades russas estão esta quarta-feira a ser retirados após um incêndio, seguido de explosões, de um depósito de munições em Riazan, 200 quilómetros a sudeste de Moscovo, indicou o Governo da Rússia.

Citado pelas agências noticiosas, o Ministério para as Situações de Emergência russo sublinhou estar em curso uma operação para evacuar todas as localidades num raio de cinco quilómetros em torno do local da explosão.

O incêndio deflagrou ao início da tarde numa área onde se localiza o paiol e, ao atingir as munições instaladas em vários armazéns, foi seguido por uma série de explosões de armamento, referiu o ministério russo, adiantando que, até agora, foram retiradas da zona cerca de 1.600 pessoas.

O incidente, que ocorreu na localidade de Jeltoukhino, "não provocou feridos", assegurou, por seu lado, o Exército russo, que admitiu que, no paiol, estão armazenadas munições de artilharia.

"[Os bombeiros] estão a lutar contra o fogo para combater o fogo e estão com dificuldades para o combater, uma vez que continuam a registar-se explosões de munições", indicou o serviço de imprensa do Distrito Militar do Oeste, onde se situa a região de Riazan.

Mais de 100 operacionais, apoiados por 26 veículos especializados, foram destacados para o local para combater o incêndio, bem como um comboio especialmente equipado para lutar contra fogos.

Dois helicópteros e um avião estão também em estado de alerta para participar nas operações de combate ao incêndio se, para tal, forem solicitados.