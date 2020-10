Quatro mendigos franceses ganham 50 mil euros com raspadinha oferecida

Quatro mendigos ganharam 50 mil euros esta semana numa "raspadinha" que um cidadão de Brest, no norte da França, lhes deu à porta de uma tabacaria onde estavam a pedir esmola.

"Estavam a pedir, de mão estendida, por volta da meia-noite, e um cliente que saiu do estabelecimento decidiu dar-lhes o seu bilhete [de raspadinha] de 1 euro", contou a empresa pública francesa de jogos e lotaria (FDJ), em comunicado hoje divulgado.

A FDJ destacou a surpresa destas quatro pessoas ao descobrirem que tinham ganhado um prémio de 50.000.

Os quatro, com cerca de 30 anos, repartiram o prémio em partes iguais, pelo que receberam 12.500 euros, cada um.

Segundo relata a revista Closer, a única prioridade destes quatro vencedores é deixar Brest.

O prémio está, no entanto, muito longe do jackpot de 157 milhões de euros, o terceiro maior registado pela FDJ, recebido no início de setembro por um casal de 40 anos que jogou no 'euromilhões'.