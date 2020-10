Um mês depois do incêndio no campo de Moria, na ilha grega de Lesbos, agravam-se as condições de saúde e segurança dos cerca de nove mil refugiados que foram transferidos para um antigo campo de tiro militar, perto da cidade de Mytilene.

A SIC falou com duas voluntárias portuguesas que descrevem o clima de medo e perseguição aos refugiados e às organizações humanitárias que tentam denunciar a falta de condições do novo campo de Lesbos.