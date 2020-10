O Programa Alimentar Mundial tem como meta irradicar a fome até 2030, um objetivo que está a ser desafiado pela crise economica provocada pela pandemia.

Quem anda no terreno estima que neste momento existem 700 milhões de pessoas, em todo o mundo, que diariamente não conseguem alimentos suficientes para as necessidades mais básicas do dia a dia.

O português Pedro Matos é um dos muitos que lutam contra a fome no Programa Alimentar Mundial.