Quase uma centena de feridos em incêndio em arranha-céus da Coreia do Sul

Um incêndio que deflagrou num arranha-céus em Seus espalhou-se rapidamento devido aos fortes ventos. Há pelo menos 80 feridos.

As imagens que chegam da cidade portuária de Ulsan mostram uma enorme bola de fogo laranja a subir pelo prédio de 33 andares e espalhando-se pelo telhado enquanto as equipas de combate a incêndios tentavam apagar o fogo.

Centenas de residentes foram retirados e pelo menos 77 foram resgatados pelos bombeiros a partir do telhado, para onde tinham fugido.

O ministro do Interior e Segurança da Coreia do Sul disse que pelo menos 88 pessoas foram tratadas por ferimentos leves, como arranhões ou inalação de fumo.

As autoridades estão a investigar a causa do incêndio, que, segundo eles, começou numa varanda num dos andares inferiores na noite de quinta-feira e se espalhou pelo exterior do prédio.