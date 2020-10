Nos Estados Unidos, mais de 350 mil pessoas ficaram sem luz em casa nos estados do Texas e do Louisiana por causa do furacão Delta.

Para além de chuvas fortes, foram também registados ventos de mais de 150 quilómetros hora.

Pouco depois de passar na Costa do Golfo, o furacão desceu para a categoria um.

Este é o décimo furacão a atingir a costa dos Estados Unidos este ano. Há apenas seis semanas, a costa do Golfo foi atingida pelo furacão Laura que provocou mais de 70 mortos.