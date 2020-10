Cheias no Vietname fazem pelo menos 17 mortos 

Pelo menos 17 pessoas morreram e 13 continuam desaparecidas, no Vietname, devido às cheias que atingiram o país na última semana.

As cheias que atingiram as províncias centrais do país deixaram ainda cerca de 30 mil pessoas desalojadas e impediram que milhares de pessoas recebessem comida.

De acordo com os media locais, nos próximos dias, a região central deverá ser atingida pelo tufão Linfa, com chuvas torrenciais que podem resultar em mais inundações. De acordo com os media locais,

Imagens divulgadas nas agências internacionais mostram pescadores a serem resgatados pela guarda costeira e helicópteros, enquanto os ventos fortes atingiram a corda da província de Quang Tri.

No ano passado, as inundações e deslizamento de terras causadas por tempestades fizeram 132 mortes e 207 feridos no país.