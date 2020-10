Choque entre comboio e autocarro faz 17 mortos na Tailândia 

Pelo menos 17 pessoas morreram este domingo e 30 ficaram feridas, na sequência do choque de um comboio com um autocarro, no centro do país, disseram responsáveis distritais.

O autocarro turístico, com 65 passageiros a bordo, atravessou uma passagem de nível, em Chachoengsao, a 80 quilómetros a leste de Banguecoque, quando o comboio colidiu com o veículo.

"Está a chover, talvez o condutor não tenha visto o comboio", disse um responsável distrital Phathueng Yookassem ao canal tailandês PBS TV.

O acidente causou pelo menos 17 mortos e 30 feridos, que foram já levados para dois hospitais, acrescentou.

A polícia está a investigar as causas do acidente.

O autocarro viajava da província de Samut Prakan para um templo budista em Chachoengsao, onde ia decorrer uma cerimónia religiosa.