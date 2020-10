Ameaça à paz e à segurança no Mediterrâneo?

Atenas condenou esta segunda-feira o envio do navio de exploração turco Oruç Reis para o Mediterrâneo Oriental considerando tratar-se de uma ameaça à paz e à segurança na região.

O navio vai navegar entre 12 e 20 de outubro no Mediterrâneo Oriental, anunciou no domingo a Marinha da Turquia voltando a provocar os protestos da Grécia, depois de uma primeira exploração com uma embarcação turca que procura recursos energéticos numa zona marítima reclamada por Atenas.

Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia diz que se trata de "uma ameaça à paz e à segurança na região".

A iniciativa da Turquia, país que integra a Aliança Atlântica, tem vindo a incrementar as tensões políticas entre Ancara e a União Europeia, nos últimos meses porque Atenas considera a presença dos navios turcos na região uma ameaça à integridade territorial do país.