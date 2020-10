Desativada bomba da II Guerra Mundial em canal de navegação na Polónia

Uma bomba da II Guerra Mundial, encontrada no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polónia, foi esta terça-feira desativada, com as autoridades a recorrerem a um método alternativo para impedir a explosão do engenho explosivo.

De acordo com as autoridades polacas, citada pela agência France-Presse (AFP), os militares da brigada de minas destacados para esta operação em Swinoujscie precisaram de recorrer a um método diferente do habitual, que consiste em detonar o aparelho, devido à dimensão da bomba, com seis metros de comprimentos e que pesava cinco toneladas, com o equivalente a 2,4 toneladas de TNT.

Apelidada de "Tallboy", este engenho explosivo foi projetado para explodir no subsolo ao lado do alvo, provocando várias ondas de intensidade equiparada à sísmica.

A brigada de minas utilizou um processo que consiste na combustão da carga a uma temperatura inferior ao limiar que provocaria detonação.

A detonação decorreu sem provocar quaisquer vítimas ou danos materiais, avançaram as autoridades, acrescentando que também não houve "riscos paras as pessoas diretamente envolvidas na operação", para desativar o aparelho que foi largado de um avião britânico em 1945.

Contudo, por precaução, cerca de 750 habitantes que estavam no diâmetro de 2,5 quilómetros estimado da explosão, caso acontecesse, foram retirados de casa. O tráfego marítimo também esteve interrompido.

Swinoujscie foi uma das principais bases da marinha alemã no Mar Báltico durante a I e II guerras mundiais.

Em 16 de abril de 1945, a Força Aérea Real do Reino Unido atingiu esta base por meio de 18 bombardeiros Lancaster da 617.ª divisão de Woodhall, a cerca de 225 quilómetros de Londres.

Um total de 12 "Tallboy" foram lançados nesta região da Polónia, incluindo o que foi desativado esta terça-feira.