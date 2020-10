Hospital em Londres isolado pela polícia devido a "alerta de segurança"

O hospital St. Thomas de Londres foi fechado, com polícias armados a isolar a área e impedindo qualquer pessoa de entrar no edifício, mesmo profissionais de saúde. A ponte de Westminster também foi encerrada.

"A polícia está lidar com um alerta de segurança no Hospital St Thomas, SE1. Forneceremos mais informações quando soubermos", publicou a polícia de Lambeth no Twitter e em comunicado.

A ponte de Westminster foi fechada em ambas as direções, enquanto um enorme cordão de isolamento foi colocado ao redor da área, relata a BBC.

Os pacientes que chegam para as consultas foram recusados no hospital, enquanto os funcionários também foram impedidos de entrar.

Uma pessoa que está no local escreveu no Twitter: “Hospital St. Thomas com atendimento policial armado. Ninguém entra".