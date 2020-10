Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no colapso do teto de uma universidade no oeste da Austrália.

Parte da estrutura de vidro que estava em construção desabou sobre a entrada do campus de Bentley, na cidade de Perth, capital da Austrália Ocidental.

Dois estudantes tiveram de ser hospitalizados com ferimentos múltiplos.

O edifício faz parte de um projeto que inclui hotel, alojamento para estudantes e zona comercial, segundo a imprensa australiana.