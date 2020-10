O castigo macabro que resultou na morte de uma menina de oito anos

Um casal norte-americano do estado do Texas está a ser acusado do homicídio de uma menina de oito anos depois de a obrigar a saltar num trampolim sem parar num dia de muito calor. A autópsia revela que a criança morreu por desidratação.

Os pormenores macabros do castigo

Daniel e Ashley Schwarz, de 44 e 34 anos, terão castigado a criança que estava a seu cuidado, impedindo-a de tomar o pequeno-almoço e forçando-a a saltar ininterruptamente num trampolim por um largo período de tempo.

De acordo com a investigação das autoridades, também não permitiram que a menina bebesse água.

Chamados à casa, os polícias verificaram que a temperatura no trampolim ultrapassava os 43 graus. A menina morreu pouco depois de terem chegado. Estava extremamente desidratada.

Não eram os pais biológicos

A imprensa local divulgou, entretanto, que os dois indivíduos não eram os pais biológicos da criança, mas não é ainda claro se seriam família de acolhimento.