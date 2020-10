Foto de um abraço do tigre da Sibéria vence concurso que mostra raros instantes da vida selvagem

© Shanyuan Li, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Songda Cai, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Ripan Biswas, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Paul Hilton, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Luciano GaudenzWildlife Photographer of the Year 2020

© Kirsten Luce, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Gabriel Eisenband, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Alex Badyaev, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Alberto Fantoni, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Andrés Luis Dominguez Blanco, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Liina Heikkinen, Wildlife Photographer of the Year 2020

© Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020

Um tigre da Sibéria a abraçar uma árvore foi a fotografia escolhida entre mais de 49 mil no concurso promovido anualmente pelo Museu de História Natural (Natural History Museum) de Londres.

O russo Sergey Gorshkov fotografou uma fêmea de uma das espécies mais raras da Terra: um tigre da Sibéria, ou Amur, que está a esfregar-se numa árvore para deixar o seu cheiro e marcar território no Land of the Leopard National Park, nas profundezas das florestas do Extremo Oriente da Rússia.

Mas há mais fotografias extraordinárias da vida selvagem que foram premiadas em várias categorias.

A imagem de uma jovem raposa a comer um ganso valeu à adolescente finlandesa Liina Heikkinen não só a vitória na categoria para jovens de 15 a 17 anos, mas o grande prémio geral para fotógrafos juniores.

A pose de um jovem macaco probóscide venceu na categoria WPY Animal Portraits. A foto foi tirada pelo dinamarquês Mogens Trolle no Santuário de Macacos Probóscides da Baía Labuk em Sabah, Bornéu. O nariz ficará ainda maior à medida que o jovem primata amadurece, o que tornará o seu chamamento mais alto e provavelmente assinalará qual o seu estatuto no grupo.

Há também o vencedor na categoria menos de 10 anos - que esperou pacientemente para tirar uma fotografia de uma alvéola num prado da Andaluzia.

Ou ainda um "Nemo" vencedor na categoria 11-14 anos.