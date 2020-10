POOL New

Mitch McConnell, líder da maioria do Senado dos Estados Unidos critica as plataformas de redes sociais que alegadamente bloquearam informações sobre o candidato às presidenciais, Joe Biden.

Em causa estão histórias do jornal New York Post com afirmações sobre o filho de Biden.

McConnell diz que selecionar informação é "repreensível" e que atos desta natureza são censura e considera que o acesso à informação não deve ser negado, seja por que motivo for.