Eleições na Nova Zelândia. Primeira-ministra pode alcançar maioria absoluta

A atual primeira ministra da Nova Zelândia deverá ser este sábado reeleita com maioria absoluta. De acordo com as últimas projeções, Jacinda Ardern, reúne 50,3% dos votos e o principal partido da oposição 29,9%.

Ardern tem sido elogiada em todo o mundo pela forma como tem gerido a pandemia.

Com 4,8 milhões de habitantes, o país registou 25 mortos provocados pela covid-19 em pouco mais de 1.800 casos de infeção.

Para além das legislativas, os neozelandeses foram também hoje chamados a votar em dois referendos, um para decidir sobre a legalização da marijuana para efeitos recreativos e outro sobre a eutanásia voluntária.