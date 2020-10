Candidato socialista Luís Arce assume vitória nas eleições presidenciais da Bolívia

Na Bolívia, o candidato socialista assumiu a vitória às eleições presidenciais. Luís Arce deverá vencer a eleição sem precisar de ir a uma segunda volta, segundo uma sondagem à boca das urnas.

A Bolívia "voltou à democracia (...) Vamos trabalhar por todos os bolivianos, vamos constituir um Governo de unidade nacional", declarou numa conferência de imprensa Luis Arce, 'delfim' do ex-líder socialista Evo Morales.

Perante os jornalistas, em La Paz, Luis Arce falou dos seus planos para liderar o país, enquanto a contagem de votos mal ultrapassava os 5%.

Já a partir de Buenos Aires, o ex-Presidente da Bolívia Evo Morales garantiu que o seu partido, o MAS, ganhou as eleições e que Luis Arce será o novo Presidente.

"Assinalam-me que houve uma vitória do Movimento para o Socialismo, do irmão Lucho, Presidente, e o irmão David, vice-Presidente. Além disso, o MAS terá maioria nas duas câmaras da Assembleia Legislativa. Irmãos da Bolívia e do mundo, Lucho será o nosso Presidente", assegurou Evo Morales.