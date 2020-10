Gato gigante desenhado há 2 mil anos encontrado nas Linhas de Nazca

Uma imagem de um gato gigante, que se estende por 40 metros numa encosta no Peru, foi descoberta por arqueólogos que estavam a remodelar uma secção de um património da UNESCO conhecido como Linhas de Nazca, anunciou o Ministério da Cultura do Peru na semana passada.

Jhony Islas

De acordo com o The New York Times, o enorme desenho do felino - que os especialistas acreditam ser de 200 a.C. a 100 a.C. - é a última descoberta entre as esculturas de animais e plantas gigantescos, anteriormente encontrados entre as cidades de Nazca e Palpa, numa planície do deserto a mais de 402 quilómetros a sudeste da capital, Lima.

"A descoberta mostra, mais uma vez, o rico e variado legado cultural deste local", afirmou o ministério em nota.

As Linhas de Nazca foram descobertas por um peruano em 1927 e, no local, também foram decobertas imagens de um pássaro, um macaco e uma orca.

A UNESCO designou as Linhas de Nasca como Património Mundial em 1994.

Acredita-se que a imagem do gato seja mais velha do que qualquer um dos desenhos pré-históricos previamente descobertos em Nazca.