"Nem um minuto de trégua para os inimigos". França já seguiu o rasto a 80 radicais islâmicos

O governo francês reuniu este domingo. Do encontro de 02h30 ficou decidido avançar com várias operações policiais contra estruturas, associações, ou pessoas ligadas a círculos radicalizados, uma consequência do ato terrorista da semana passada.

Na passada sexta-feira, um professor de 47 anos foi decapitado nos arredores de Paris, perto da escola onde dava aulas de História e Geografia. Desde esse dia, as autoridades francesas já terão seguido o rasto a mais de 80 radicais islâmicos.

França terá ainda decidido expulsar 231 pessoas que constam na chamada "lista S", a lista de Segurança de Estado com nomes radicalizados.

O Governo francês deixa mesmo um aviso: diz que os inimigos da República não terão nem um minuto de trégua.