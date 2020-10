Pelo menos 20 pessoas morreram nos mais recentes ataques de rebeldes no norte de Moçambique

Pelo menos 20 pessoas morreram durante os mais recentes ataques de rebeldes em Cabo Delgado, norte de Moçambique, segundo um levantamento do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental (ONG) moçambicana.

"Nas últimas semanas, aldeias do litoral do distrito de Macomia foram alvo de ataques terroristas, com o saldo a apontar para pelo menos 20 pessoas assassinadas, dezenas de casas queimadas e vários produtos roubados", refere-se no documento datado de domingo.