Um supermercado onde tudo é feito de plástico. Comprava?

“The Plastic Bag Store”. É este o nome do novo supermercado de Nova Iorque. Abre na terça-feira e, no seu interior, tudo é feito de plástico: fruta, legumes, leite, bebidas gaseificadas, sushi e cereais. A instalação de arte é a nova forma de alertar para o impacto do plástico no planeta.

Estará no coração de Times Square durante três semanas e, ao contrário de uma mercearia comum, só pode ser visitada de quarta-feira a sábado. Devido à pandemia, as entradas só poderão ser feitas em grupos pequenos e as visitas terão a duração de uma hora.

“São interpretações humorísticas e satíricas de produtos do dia a dia que destacam a quantidade de lixo que estamos a produzir e os problemas ambientais relacionados”, disse à Reuters o artista e criador da loja, Robin Frohardt.

“E pelo facto de a ‘Plastic Bag Store’ se assemelhar a uma mercearia normal, acredito que da próxima vez que alguém for a uma verdadeira, pensará duas vezes sobre o que está a acontecer com o planeta e as alternativas ao plástico”.

A partir desta segunda-feira, é proibido o uso de sacos de plástico nos supermercados no estado de Nova Iorque, onde mais de 23 mil milhões de sacos de plásticos são utilizados todos os anos. A proibição, que coincide com a abertura da exposição, deveria ter tido início a 1 de março, mas foi atrasada pela pandemia.