Visitantes de zoo na China assistem à morte de tratador de ursos

Um tratador do Jardim Zoológico de Xangai, na China, morreu no sábado depois de ser atacado por um grupo de ursos. O ataque foi filmado por turistas, que assistiram ao momento dentro de um autocarro, e divulgado nas redes sociais.

Nas filmagens é perceptível a aflição dos visitantes, que assistem horrorizados dentro de um autocarro. Aquela zona do parque só pode ser visitada de autocarro porque os animais andam à solta.

Em comunicado, o Shanghai Wildlife Park afirmou estar "extremamente angustiado com a ocorrência de tal tragédia", acrescentando que também "pede desculpas aos visitantes por qualquer inconveniente causado".

De acordo com a BBC, a instituição diz está a investigar o incidente e diz que irá melhorar as suas condições de segurança. Entretanto, a zona do ataque foi fechada temporariamente e o valor dos bilhetes devolvido aos visitantes.