Israel descobre túnel escavado desde a Faixa de Gaza

O exército israelita anunciou esta terça-feira que descobriu um túnel escavado desde a Faixa de Gaza e que liga ao território de Israel.

"O túnel, com várias dezenas de metros de comprimento, foi escavado em Khan Younès, no sul da Faixa de Gaza, e entra no território israelita", afirmou o porta-voz do exército, Jonathan Conricus, durante uma conferência telefónica.