Mais de mil imigrantes pernoitam em acampamento de emergência na Gran Canária

Nas tendas de campanha instaladas no porto do sul da ilha estavam alojadas, no final do dia de terça-feira, 1.052 pessoas que aguardavam que a polícia as identificasse, que os profissionais de saúde lhes fizessem os testes ao novo coronavírus e que as administrações lhes atribuíssem um local de acolhimento de uma rede completamente sobrelotada.

Trata-se do número mais elevado alguma vez registado no cais de Arguineguín, mas que ainda pode crescer nas próximas horas, uma vez que a embarcação Guardanar Polimnia regressa neste momento ao porto com os ocupantes de outros botes que acaba de resgatar.

Há um mês, o Ministério da Inclusão e das Migrações decidiu recorrer a complexos turísticos vazios devido à crise no setor turístico para alojar temporariamente os imigrantes que chegavam à Gran Canária, ao considerar insustentáveis os números que se verificavam nesse momento no cais de Arguineguín.

Nessa altura, chegaram a dormir no porto cerca de 400 pessoas, que foram rapidamente recolocadas numa rede de acolhimento que chegou a 3.000 lugares graças ao recurso aos complexos turísticos.

No entanto, o fluxo de embarcações a caminho da Gran Canária não parou nos últimos dias, antes pelo contrário, registando-se cerca de 300 chegadas diárias que sobrelotaram a capacidade existente.