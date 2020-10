NATO prevê abertura de centro espacial na Alemanha

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) prevê abrir um centro espacial em Ramstein, na Alemanha, com o objetivo prevenir ataques a satélites, anunciou hoje o secretário-geral, Jens Stoltenberg.

"Amanhã, espero que os ministros concordem em estabelecer um novo centro espacial da NATO no Comando Aéreo Aliado em Ramstein, na Alemanha", afirmou Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa antes da cimeira que irá reunir, virtualmente e até sexta-feira, o conjunto dos ministros da Defesa da NATO.

"Este será um ponto focal para apoiar as missões da NATO com comunicações e imagens de satélite, compartilhar informações sobre ameaças potenciais a satélites e coordenar as nossas atividades neste domínio crucial", sublinhou o secretário-geral.

Sublinhando que o objetivo da aliança não é o de "militarizar o espaço", mas antes aumentar o conhecimento e a capacidade da NATO em lidar com "os desafios" na área, o secretário-geral afirmou também que o espaço é "essencial" para a capacidade de "navegação, comunicação e deteção de lançadores de mísseis".

"Algumas nações - incluindo a Rússia e a China - têm desenvolvido sistemas antissatélite que poderiam cegar, desativar ou abater satélites e criar detritos perigosos em órbita", referiu Jens Soltenberg.

O novo centro de comando espacial será estabelecido em Ramstein, na Alemanha, onde também está localizado o Comando Aéreo Aliado da NATO.

Stoltenberg prevê que o conjunto dos ministros da defesa da aliança ratifique o projeto hoje apresentado.

A França já tinha anunciado, em julho de 2019, a criação de um comando militar do espaço, tendo o Presidente francês, Emmanuel Macron, referido na altura que o projeto servia para "proteger melhor" os satélites franceses.