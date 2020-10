Parlamento Europeu debate renomeação de produtos vegetarianos

O Parlamento Europeu está a votar alterações à Política Agrícola Comum. Entre as propostas está a proibição do uso de termos como "hambúrguer vegetariano", "substituto da manteiga" ou "alternativa ao queijo" para designar os produtos de origem vegetal.

O principal argumento é a confusão que o uso de nomes de produtos de origem animal pode causar nos consumidores.

A Confederação dos Agricultores de Portugal apoia a proposta, mas a Associação Vegetariana Portuguesa considera que há uma intromissão do Parlamento Europeu na liberdade de mercado, e que estes produtos estão claramente rotulados como vegetarianos, pelo que não causam confusão nos consumidores.

Se a proposta for aprovada, as alternativas à carne terão de mudar de nome, uma medida que terá custos elevados para as empresas.

Segundo um inquérito recente da Organização Europeia de Consumidores, realizado em 10 Estados-membros, mais de 68% dos consumidores europeus apoiam a utilização de termos como "hambúrguer" e "bife" para designar produtos vegetarianos alternativos à carne, desde que sejam claramente rotulados.

De acordo com dados da Associação Vegetariana Portuguesa, existem pelo menos 120 mil consumidores vegetarianos no país.