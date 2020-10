Teólogos dizem que declaração do Papa sobre homossexuais é incentivo à mudança

Nas reações às declarações do Papa sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, teólogos portugueses veem a oportunidade para uma mudança de atitude no acolhimento da pessoa homossexual.

Apesar das declarações não serem novas e não fazerem doutrina, são um forte incentivo à ação pastoral e à mudança do pensamento da Igreja quanto às famílias homossexuais.

Para Frei Fernado Ventura, "este Papa tem sido um destruidor de muros, de barreiras, de tudo aquilo que pode isolar, afastar e colocar letreiros na testa das pessoas. O Papa não vem tocar em questões doutrinais, vem tocar em questões civilizacionais, de gente concreta, com probelmas concretos e vem trazer isto que é fundamental para o nosso tempo".