Duas mulheres morrem atingidas por um relâmpago em Angola

Duas camponesas angolanas morreram atingidas por um raio, no município do Mungo, província angolana do Huambo, onde nos últimos dias se registam fortes chuvadas, noticiou esta sexta-feira a rádio pública.

As mulheres, de 48 e 68 anos, saíam da lavra para casa quando a descarga elétrica as atingiu.

O soba (chefe) da localidade, Celestino Kanguia, disse que as vítimas morreram no local, apelando às autoridades para verem esta situação que é recorrente no Mungo, onde, este ano, desde o início da época chuvosa, em meados de agosto, já morreram atingidas por descargas elétricas cinco pessoas.

Segundo o administrador adjunto do Mungo para a Área Social e Comunidades, Domingos Calei, as autoridades têm sensibilizado a população para, na falta de para-raios, recorrerem a meios tradicionais, evitando as descargas elétricas.