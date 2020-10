Terramoto de magnitude 6,1 sentido no Pacífico, ao sul de Tonga

Um terramoto de magnitude 6,1 sacudiu hoje as águas do Pacífico ao sul de Tonga, sem que as autoridades relatassem inicialmente vítimas ou danos materiais, e sem que emitissem um alerta por tsunami.

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, situou o hipocentro a 463 quilómetros de profundidade do mar e o epicentro a 692 quilómetros a sudoeste da cidade tonganesa de Vaini.

O Serviço de Alertas de Tsunami do Pacífico indicou que não esperava que o sismo provocasse uma onda destruidora e não emitiu qualquer alerta.

Esta região do Pacífico sofre com regularidade terramotos de magnitude acima dos cinco graus.