Evo Morales deixa Argentina com destino à Venezuela

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales deixou a Argentina, onde vive há quase um ano, na sexta-feira, com destino à Venezuela, noticiou a agência de notícias Efe, citando fontes do Governo de Alberto Fernández.

As mesmas fontes não especificaram por quanto tempo ficará ausente do país.

O ex-Presidente (2006-2019), cujo partido, o Movimento pelo Socialismo (MAS), venceu as eleições do último domingo com Luis Arce como candidato à presidência, saiu do Aeroporto Internacional de Ezeiza com destino a Caracas.

Na segunda-feira, Morales dissera numa conferência de imprensa que "mais cedo ou mais tarde" regressaria à Bolívia e reiterou que os processos judiciais que pesam sobre ele no seu país são "parte de uma guerra suja".

"É uma questão de tempo. O meu grande desejo é voltar à Bolívia", disse o ex-Presidente, que se voltar ao país deverá comparecer à Justiça porque é acusado de suposto genocídio, terrorismo, sedição, fraude eleitoral e violação, entre outras acusações, muitos deles iniciados pelo Governo transitório de Jeanine Áñez, considerado por Morales como uma ditadura.

O político de esquerda insistiu que quando ocorrer esse regresso ao país, do qual saiu em novembro de 2019 após deixar a Presidência, denunciando um golpe, a sua intenção é de é de se tornar agricultor.

Morales salientou que a confortável vitória do MAS nas eleições de domingo demonstra que no ano passado não houve fraude.

A Bolívia encerrou nesta sexta-feira o longo processo eleitoral com a proclamação do triunfo do MAS, resultado reconhecido pelo principal adversário, Carlos Mesa, e pela comunidade internacional.