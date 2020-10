Apelo a boicote de produtos franceses afasta cada vez mais Turquia da UE

A Comissão Europeia alertou esta terça-feira que o apelo, da parte do Presidente turco, Recep Tayip Erdogan, ao boicote de produtos franceses, "afasta cada vez mais a Turquia da União Europeia (UE)".

"O apelo a boicotes de produtos de qualquer Estado-membro é contrário ao espírito das obrigações [da Turquia] e afasta cada vez mais a Turquia da UE", referiu o porta-voz da Comissão Europeia com a pasta da gestão de crises, Balazs Ujvari, em conferência de imprensa.

Sublinhando que os "acordos da UE com a Turquia preveem a livre circulação de mercadorias", Balazs referiu também que "as obrigações bilaterais com que a Turquia se comprometeu [...] devem ser respeitadas".

O anúncio foi feito após o Presidente turco, Recep Tayip Erdogan, ter apelado, na segunda-feira, ao boicote de produtos franceses, juntando-se assim a um movimento que surgiu nas redes sociais de vários países muçulmanos e que já levou a que certos produtos franceses fossem retirados das estantes de supermercados em países como o Qatar ou o Kuwait.

"Peço ao meu povo que não confiem em produtos com uma etiqueta francesa, não os comprem", afirmou Erdogan durante um discurso transmitido na televisão turca.

O apelo de Erdogan foi feito horas após o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês ter referido, em comunicado, que o boicote de produtos franceses "distorce as posições defendidas pela França em apoio da liberdade de consciência e de expressão".

Tensão entre Ancara e Paris aumenta

As tensões entre Ancara e Paris têm aumentado desde que Emmanuel Macron declarou que iria lutar contra o que apelidou de "separatismo islamismo", após o assassínio do professor Samuel Paty, em Conflants Saint Honorine.

No passado sábado, Erdogan questionou a "saúde mental" de Emmanuel Macron, tendo a França, em resposta, chamado o seu embaixador em Ancara.

Face à disputa entre a Turquia e a França, a maioria dos líderes europeus e dos chefes de Estado e de governo da UE têm manifestado apoio ao governo francês.

O primeiro-ministro, António Costa, publicou na segunda-feira uma mensagem na rede social Twitter em que sublinha a sua "inteira solidariedade ao Presidente Emmanuel Macron".