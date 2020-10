Deputados polacos manifestam-se no Parlamento contra proibição do aborto no país

Na Polónia, os partidos da oposição do Governo protestaram esta terça-feira no parlamento contra a proibição do aborto no país. A manifestação foi organizada pela esquerda.

Os deputados vestiram máscaras e camisolas com a imagem de um raio vermelho, o símbolo dos protestos que marcam o país há cinco dias.

Os políticos ergueram ainda cartazes com frases como "Isto é Guerra" e "Legalize o Aborto". As manifestações começaram depois da Justiça polaca ter considerado o aborto inconstitucional.

O porta-voz do Governo, Ryszard Terlecki, comparou o símbolo utilizado pelos deputados aos da juventude hitlerista.