Ex-rei dos Belgas reúne-se com filha reconhecida após longa batalha judicial

O antigo rei dos Belgas Alberto II e a mulher, Paola, reuniram-se com a filha do ex-monarca, cuja paternidade foi recentemente reconhecida após uma longa batalha judicial, segundo um comunicado do palácio.

Oficialmente designada como princesa Delfine, a filha de Alberto II já se tinha encontrado com o seu meio-irmão Filipe, atual rei dos Belgas, e no domingo, segundo o comunicado, reuniu-se com o pai, o que o palácio considera "os primeiros passos de uma via de reconciliação".

"Após os tumultos, as feridas e o sofrimento, vem o tempo do perdão, da cura e da reconciliação", refere ainda o comunicado.

Delphine foi reconhecida em outubro como sendo filha de Alberto II, após uma longa batalha judicial.

Em janeiro, depois de ter negado constantemente ser o pai biológico de Delfine, o antigo rei fez um teste de ADN, reconheceu-a como filha e declarou que não voltaria a contestar a paternidade, oficialmente decretada por um tribunal de Bruxelas em 01 de outubro.

Alberto II abdicou do título de rei dos Belgas em julho de 2013, tendo-lhe sucedido o seu filho Filipe.