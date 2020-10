NASA tenta salvar amostras do asteroide Bennu

A sonda Osiris-Rex começa terça-feira uma operação para armazenar, numa cápsula hermética, fragmentos de asteroides que colheu na semana passada, mas que estavam a escapar para o espaço por uma válvula mal fechada, foi anunciado esta segunda-feira.

A agência espacial dos EUA (NASA, na sigla em Inglês) confirmou que o procedimento ia começar na terça-feira.

As amostras de solo do asteroide Bennu encontram-se no fim do braço, com mais de três metros, da sonda, dentro de um compartimento do qual estão a sair, que não se consegue fechar por causa de pedras relativamente grossas.

Foi este braço que esteve em contacto alguns segundos com Bennu na terça-feira passada, culminando uma missão lançada da Terra há quatro anos.

O objetivo é depositar o compartimento numa cápsula que está no centro da sonda.

A Osiris-Rex deve regressar à Terra no próximo ano e largar a cápsula para que esta aterre nos EUA, em 2023, com o que os cientistas esperam que seja a maior amostra extraterrestre alguma vez trazida para a Terra, desde as missões Apollo.

A prioridade é garantir a segurança da carga o mais depressa possível, pelo que a equipa decidiu avançar com o armazenamento nesta terça-feira, em vez de só a 2 de novembro.

"A abundância de material recolhido no Bennu justifica a nossa decisão de avançar com o armazenamento", declarou Dante Lauretta, da Universidade do Arizona e chefe do projeto.

O processo vai durar vários dias, segundo a NASA, porque não será totalmente automatizado como as operações precedentes.

Depois de cada etapa, a sonda reenvia para Terra informações e imagens para que os cientistas verifiquem o alinhamento do braço e que nenhuma partícula arrisca bloquear o armazenamento.

Ora, a sonda está a 18,5 minutos-luz de distância: qualquer sinal demora 18 minutos e meio a chegar a Terra e qualquer sinal da sala de controlo demora o mesmo tempo a alcançar a Osiris-Rex. O menor diálogo dura, portanto, 37 minutos.

A "cápsula do tempo"

Esta foi a primeira tentativa de recolher amostras de um asteroide levada a cabo pelos EUA, quatro anos depois de a sonda ter descolado da base de Cabo Canaveral e dois anos após alcançar o Bennu.

O asteroide Bennu é uma 'cápsula do tempo' que se acredita conter blocos da formação original do sistema solar há 4,5 mil milhões de anos.

Descoberto em 1999, Bennu é conhecido por ser rico em carbono, um composto básico da vida tal como se conhece.

A sonda chegou perto do Bennu em 3 de dezembro de 2018, depois de uma 'viagem' pelo espaço de mais de dois anos, na qual se foi aproximando lentamente do corpo rochoso.

Trata-se da primeira missão da NASA que visa estudar e recolher uma amostra de um asteroide, neste caso um dos mais próximos da Terra e o corpo celeste mais pequeno alguma vez orbitado de tão perto por uma sonda.

Durante um ano, a OSIRIS-REx estudou o asteroide, sem aterrar nele, com o propósito de selecionar um local seguro e cientificamente interessante para recolher, com o auxílio de um braço robótico, um fragmento de rocha que será enviado para análise na Terra, onde a sonda deverá regressar em 2023.

O plano previa que o braço robótico, que tem pouco mais de três metros de comprimento, tocasse a superfície do asteroide durante cerca de cinco segundos, período de tempo em que seria provocada uma explosão de gás nitrogénio (azoto) que causa oscilações na superfície, permitindo a recolha de fragmentos de rocha.

O pedaço de asteroide, de pelo menos 60 gramas, aterrará na Terra numa cápsula que irá separar-se da sonda e está 'equipada' com um escudo térmico e um paraquedas.

Segundo a NASA, a missão irá ajudar os cientistas a compreenderem melhor como os planetas do Sistema Solar se formaram e como a vida começou na Terra. Asteroides como o Bennu contêm recursos naturais como água, compostos orgânicos e metais.