Navio com bandeira portuguesa colide com embarcação da Marinha Grega

Um navio porta contentores, com bandeira portuguesa, colidiu com uma draga da Marinha Grega, na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu à entrada do Piraeus, o principal porto marítimo de Atenas.

A tripulação da embarcação grega foi obrigada a abandonar o navio, devido aos danos provocados pelo embate. Dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital, enquanto a restante tripulação foi transferida para outra embarcação naval, avança a guarda costeira, citada pela AP.

Kallisto – o barco da Marinha Grega que tem capacidade de localizar e arrastar minas – ficou severamente danificado na popa, tendo sido levado para uma base naval na ilha de Salamina. Ainda não se sabe o que provocou o embate entre as duas embarcações.

As autoridades gregas iniciaram uma investigação ao incidente e o navio porta contentores, que se dirigia para a Turquia, foi proibido de zarpar.