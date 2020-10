Ex-militar salta de helicóptero sem paraquedas para tentar bater recorde do mundo 

Um antigo militar britânico, conhecido como "Peixe Voador", saltou esta segunda-feira para o mar de um helicóptero a 40 metros de altura, na tentativa de bater o recorde mundial do maior salto sem paraquedas.

John Bream, antigo paraquedista do exército, foi levado para o hospital para ser examinado, após ter ficado inconsciente durante alguns segundos a seguir ao salto, feito na ilha de Hayling, em Inglaterra.

De acordo com a agência Reuters, o ex-militar de 34 anos treinou durante 18 meses para fazer o salto, numa tentativa de chamar a atenção e ajudar a prevenir os suicídios entre veteranos.

Acredita-se que John Bream terá caído na água a cerca de 128 quilómetros por hora de uma altura de 40 metros, o equivalente a nove andares.

A organização do Guinness World Records ainda não confirmou se o ex-militar conseguiu atingir o objetivo. Em declarações ao The Guardian, um porta-voz disse que sabiam do salto de John Bream, mas que ainda estavam a analisar a situação, uma vez que só aceitam candidaturas de pessoas experientes neste tipo de atividades.